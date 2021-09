Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Plakate abgerissen und beschädigt

Karlburg, Ldkr. Main-Spessart. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr wurden am Zaun des Wasserauffangbeckens am Kreisverkehr Karolingerstraße zwei Plakate einer Bürgerinitiative abgerissen und in das Wasserbecken geworfen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt