Geparktes Auto in Babenhausen angefahren und geflüchtet

Zwischen Dienstag, den 27.07.2021 gegen 20:00 Uhr und Mittwoch, den 28.07.2021 gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Bahnhofstraße 45A in 64832 Babenhausen-Hergershausen ein Verkehrsunfall. Hierbei soll ein dort geparktes Auto von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt worden sein. Anschließend flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle. Nach Angaben von Zeugen war am Mittwochvormittag ein lauter Knall im Bereich zu vernehmen. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am geparkten Auto wird auf ca. EUR 2.000 geschätzt.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen