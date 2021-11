Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde ein geparkter grauer Toyota Yaris beschädigt. Der Wagen stand in der Zeit von 05:20 bis 14:10 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Baumhofstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den neuen Toyota an der Fahrertür sowie am vorderen Radkasten und entfernte sich anschließend unerkannt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kreuzwertheim. Am Montag, in der Zeit zwischen 15:10 und 15:36 Uhr, wurde ein geparkter blauer Seat Ibiza beschädigt. Das Auto stand auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den Seat, beschädigte dabei den rechten hinteren Kotflügel und fuhr anschließend weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.