Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Eine aufmerksame 20-jährige Zeugin konnte beobachten, wie die Unfallverursacherin den Schaden begutachtete und sich anschließend, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, vom Unfallort entfernte. Da sich die Zeugin das Kennzeichen der Unfallverursacherin merkte und sich umgehend bei der Polizei meldete, konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Wildunfall bei Mittelsinn

Mittelsinn. Am Mittwoch gegen 9 Uhr befuhr ein 64-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn in Fahrtrichtung Burgsinn. Hierbei querte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Opel-Fahrer erfasste das Wild mit der rechten Front seines Pkw. Das Wildschwein flüchtete sich nach dem Aufprall in den Wald. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Polizei Gemünden/mm