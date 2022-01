Geparktes Auto angefahren, Zeugen gesucht

Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall in Gräfendorf

Gräfendorf. Am Samstag gegen 23.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin von der B 27 kommend in Richtung Weickersgrüben. Kurz vor der Ortschaft erfasste sie ein Reh, das bei dem Aufprall getötet wurde. Am Opel entstand leichter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Polizei Gemünden/mm