Geparktes Auto angefahren - Unfallflucht in Gemünden

Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich beim Verursacher um ein größeres Fahrzeug (Kastenwagen oder Kleintransporter) handeln.

Der Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall in Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 21:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck kommend in Fahrtrichtung Burgsinn. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Jaguar entstand geringer Sachschaden.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr befuhr eine 25-jährige Autofahrerin die Friedenstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Der nachfolgende, 54jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw BMW der 25-jährigen Frau auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

dc/Polizei Gemünden