Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr stellte eine 24-jährige ihren Wagen im Grundtalring Höhe eines Einkaufsmarkts an der Straße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden an der Fahrerürefest.Es dürfte sich bei dem Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Am Pkw der geschädigten konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen, die hierzu eventuell Feststellungen gemacht haben.

Auto in Erlenbach aufgebrochen

Zwei Geldbörsen wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Pkw gestohlen. Ein Unbekannter hattein der Schillerstraßeeinen Opel aufgebrochen und aus dem Handschuhfach die Geldbeutel entwendet. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Der Täter erbeutete eine beträchtliche Summe Bargeld.

Pkw in Wörth zerkratzt

Im Zeitraum vom Donnerstag auf Freitag wurde in der Kronbergstraße ein Audi zerkratzt. Hierbei wurde mit einem spitzen Gegenstand dierechte Seite von vorne bis hinten beschädigt. Hinweise zu einem Täter liegen bislang nicht vor. Der Schaden beträgt ca. 3500 Euro.