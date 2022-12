Geparkter Wagen in Dorfprozelten rollt weg - Straßenlaterne landet in Vorgarten der Schule

Eine 31-Jährige war am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße, um ihr Kind von der Schule abzuholen. Als dieses aus dem Schulgebäude herausrannte, verließ die Mutter ihren Pkw, ohne einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. In der Folge rollte der Pkw einige Meter zurück, kollidierte mit einer Straßenlaterne und riss diese aus der Verankerung.

Anschließend fiel die Laterne in den Vorgarten der Schule. Glücklicherweise wurde hierdurch jedoch niemand verletzt und abgesehen von der Laterne entstand auch kein weiterer Sachschaden. Eine Streife der Miltenberger war vor Ort und verständige den zuständigen Betreiber über die Beschädigung.

Wohnungseinbruch in Großheubach

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Königsberger Straße zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr. Die Unbekannten machten sich die Abwesenheit der Bewohner zunutze und stiegen über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Der Beuteschaden wie auch der Sachschaden sind Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Unfallflucht in Sulzbach - Zeugen gesucht

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Die Obernburger Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten schwarzen Honda CR-Z, die sich am Mittwoch, zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr, im Bereich des Berliner Rings ereignet haben muss.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

