Geparkter Lastwagen in Lohr gestreift

Am Freitagmittag wollte ein 84 jähriger mit seinem Auto an einem geparkten Laster vorbeifahren und touchierte hierbei die geöffnete Tür des Fahrzeuges. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden am geparkten Laster. Am Auto des Verursachers entstand lediglich ein Kratzer. Der Schaden hier beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Lohr. Am Freitagnachmittag wurde eine 30-jährige Mofafahrerin in der Osttangente angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass

ihr Mofa nicht den notwendigen Versicherungsschutz für das Jahr 2020 hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Polizei Lohr