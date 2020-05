Geparkter BMW an Lohrer Osttangente beschöädigt

Ein Öffnen des BMW war dadurch nicht möglich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.

Geparkter Renault in Neustadt angefahren

Neustadt am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr parkte der Renault, auf einem Privatparkplatz in der Hauptstraße in Neustadt am Main. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte dieser fest, dass das Fahrzeug angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr