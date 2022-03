Geparkte Autos in Marktheidenfeld beschädigt - Polizei sucht Verursacher

Wer nach einem Parkrempler den flüchtigen Verursacher zur Verantwortung ziehen will, kann sich nicht allein auf einen Zettel von Zeugen berufen.

Das betroffene Auto stand von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 06.45 Uhr, in der Tiefgarage am Rathaus. Es entstanden Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite, wobei weißer Fremdlack gesichert werden konnte.

Am Mittwoch, zwischen 14.10 und 14.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in der Martinstraße geparkten roten BMW 218 D vermutlich beim Ein- oder Aussteigen. Der Schaden wird mit 500 € angegeben.

Mercedes in Bischbrunn angefahren

Bischbrunn. Bereits am Dienstag, zwischen 11 und 11.30 Uhr, wurde ein grauer Mercedes E-Klasse an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen stand während des Einkaufs auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kirchstraße. Hier konnte roter Fremdlack gesichert werden. Der Schaden wird auf 1500 € beziffert.