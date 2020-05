Am Montagabend wollte sich eine 34-jährige Frau auf dem Gelände eines Autohauses in der Weißensteinstraße Fahrzeuge anschauen. Dabei hatte sie ihren Peugeot auf dem Parkplatz abgestellt, aber weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen. Das Fahrzeug rollte dann auf einen dort geparkten VW. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

xere/Polizei Gemünden