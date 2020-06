Gemünden: Vorfahrt missachtet

Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend von der Mainlände kommend in Richtung B 26. Sie wollte an der Einmündung nach links in Richtung Lohr abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch eine vorfahrtberechtige 68-jährige Autofahrerin. Die Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Opel der 54-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500,- Euro.

Gemünden : Anzeige gegen Schrottsammler

Das Fahrzeug von Schrottsammlern wurde am Donnerstagmittag in der Straße „Am Sindersbach“ einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer, sowie der 24-jährige Beifahrer, von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Weitere Recherchen ergaben, dass der mitgeführte Kleintransporter keine gültige Zulassung aufwies und auch nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, der Abgabenordung und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Eine Frau fand am Mittwoch gegen 16.00 Uhr am „Trettstein-Wasserfall“ einen Geldbeutel und gab diesen bei der Polizei ab. Da keinerlei Hinweise auf den Besitzer vorlagen, wurde die Geldbörse dem Fundamt der Stadt Gemünden übergeben. Der Eigentümer kann sich dort melden.

stru/Polizei Gemünden