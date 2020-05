Gemünden: Versuchter Diebstahl in Tankstelle

In einer Tankstelle in der Karlstadter Straße kam es am Sonntagmittag zu einem versuchten Diebstahl. Gegen 15:55 Uhr betrat ein Mann (Täter 1) den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter einem Vorwand lockte er die Kassiererin zu seinem in etwa 30 m Entfernung geparkten Fahrzeug. Als sie nach 5 Minuten zurückkam, bemerkte sie einen Fremden (Täter 2) in einem Nebenraum der Tankstelle. Der Unbekannte erklärte auf Nachfrage, dass er sich „verlaufen“ habe. Als ein weiterer Angestellter der Tankstelle zufällig den Raum betrat, verließ der Fremde eilig den Verkaufsraum. Die Verkäuferin ahnte, dass das nicht der Grund war und versuchte noch, den Flüchtenden einzuholen. Sie konnte aber nur noch beobachten, dass er mit einem silberfarbenen Audi A6 mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Würzburg davonfuhr. Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Anhand von Videoaufzeichnungen wurde im Nachhinein bekannt, dass, nachdem die Verkäuferin nach draußen gelockt wurde, ein zweiter Mann die Tankstelle betrat und dieser zielstrebig zunächst hinter die Verkaufstresen und im Anschluss in die Nebenräume ging. Als er von der Verkäuferin ertappt wurde, war er gerade dabei, eine Lederhandtasche zu durchwühlen.