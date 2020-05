Gemünden: Trickbetrüger in Einkaufsmärkten - Täter konnten ermittelt werden

Am Abend des 14. Februar in einem Lebensmittelmarkt in Gemünden zu einem vollendeten und einem versuchten Wechselfallenbetrug. Ein Mann hatte an einer Kasse zunächst einen kleinen Einkauf bezahlt. Dann wollte er einen 200,- Euro-Schein in 10,- Euro-Scheine gewechselt haben. Plötzlich wurde der Mann unfreundlich und laut und warf das Bündel Geldscheine in Richtung der offenen Kasse, um sogleich wieder nach diesem zu greifen. Kurz danach wurde das Fehlen von vier 50,- Euro-Scheinen festgestellt. Etwa zeitgleich wollte ein weiterer Mann an einer anderen Kasse im gleichen Markt einen 500,- Euro-Schein auf dieselbe Art und Weise gewechselt haben. Dies wurde jedoch abgelehnt.

Noch während der Anzeigenaufnahme wurde damals bekannt, dass kurz zuvor in einem Getränkemarkt in Gemünden ebenfalls ein solcher Wechselfallenbetrug versucht worden war. Dort wollte der Täter mit einem 500,- Euro Schein eine Flasche Jack Daniels bezahlen, was jedoch vom Verkaufspersonal abgelehnt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass es sich bei den Wechselfallenbetrügern um zwei Männer im Alter von 26 und 39 Jahren handelte. Außerdem stellte sich heraus, dass die Täter als Bandenmitglieder mit der Wechselfallen-Betrugsmasche in Verbrauchermärkten und Getränkefachgeschäften in Bayern bereits mehrfach in Erscheinung getreten sind.

Wildunfälle in Fellen und Obersinn

Fellen: Auf der Kreisstraße MSP 18 kam es am Dienstagabend zu einem Wildunfall. Gegen 21:35 Uhr befuhr eine Autofahrerin von Rengersbrunn in Richtung Bayerische Schanz, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Reh verstarb. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,- Euro.

Obersinn: Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr gegen 22:15 Uhr auf der Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Jossa. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit seinem VW. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Gemünden

Ein 49-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 14:50 Uhr mit seinem Laster auf der Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Richtung Gemünden. Vor ihm fuhr ein Mann mit einem Rennrad. Als der 50-jährige Radfahrer bemerkte, dass hinter ihm ein größeres Fahrzeug war, hielt er in einer Bucht am rechten Straßenrand an. Der Fahrer des Lasters scherte nach links aus, um den Radfahrer nicht zu gefährden. Zu diesem Zeitpunkt hatte jedoch ein hinter dem Laster befindlicher 54-jähriger Autofahrer bereits mit dem Überholvorgang begonnen und befand sich dessen Höhe. Deshalb kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.500,- Euro. Verletzt wurde niemand.

