Gemünden: Sitzgruppe entwendet

Aus dem Innenhof des Wasser- und Schifffahrtsamtes wurde im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Samstag bis Dienstag, auf dem Gelände des Schutzhafen seine Sitzgruppe entwendet. Die Stahlrohrsitzgruppe, bestehend aus zwei Bänken und einem grau verzinktem Tisch, war miteinander verschraubt. Es wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport mindestens zwei Personen, sowie ein Transportfahrzeug, notwendig waren. Die Sitzgruppe hat einen Wert von ca. 1600,-Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

In Schaippach, im Bereich der Sinnbrücke, befindet sich eine Baustelle. An dieser wurden durch die ausführende Baufirma Warnbaken zur Verkehrssicherheit aufgestellt, welche den Kfz-Verkehr vom Rad/Gehweg trennen soll. Diese Warnbaken wurden in jüngster Vergangenheit bereits drei Mal umgeworfen und die Warnbaken auf eine Wiese verbracht. Da die fehlende Sicherung für den Verkehrsfluss nicht ungefährlich ist, bittet die Polizei um Mithilfe und Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter. Tel. 09351/97410.

Bei Waldarbeiten in Gemünden Brandbombe aufgefunden

Bei Waldarbeiten in einem Waldgrundstück oberhalb des Sindersbachsees hat am vergangen Wochenende ein 64-jähriger Mann einen metallischen Gegenstand aufgefunden und die Polizei informiert. Eine Nachschau ergab, dass es sich um eine Brandstabbombe handelt. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst konnte die Bombegefahrlos aus dem Wald entfernt und bis zur Abholung durch den Kampfmittelräumdienst aufbewahrt werden.

stru/Polizei Gemünden