Wildunfälle bei Gemünden und Karsbach: 3000 Euro Schaden

Die Wildunfall-Zahlen in der Region sind in diesem Jahr überraschenderweise gestiegen. Archiv-Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die 63-jährige Autofahrerin furh die Kreisstraße MSP 11 in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei touchierte sie mit ihrem Pkw ein die Straße kreuzendes Reh. Der Pkw Renault wurde hierbei stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Das Wild verendete.

Karsbach. Am Montagabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2434 zu einem Wildunfall mit einem querenden Reh. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Schlüssel gefunden

Ein Schlüssl wurde letzten Freitag in der Schulstraße gefunden. Der Schlüssel wurde dem Fundamt der Stadt Gemünden übergeben.