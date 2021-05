Gemünden: Rauferei nach gefährlichem Überholmanöver

Am Pfingstsonntag, gegen 15:40 Uhr, überholte der Fahrer eines silberfarbenen Pkw Audi TT mit BS-Kennzeichen (für Braunschweig) auf der B 27 zwischen Zellingen-Retzbach und Himmelstadt trotz Gegenverkehrs und nötigte bzw. gefährdete den überholenden Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw Renault Scenic.



Ca. 10 bis 15 Minuten später stellte der gefährdete Verkehrsteilnehmer den Audi-Fahrer beim Tanken an der Esso-Tankstelle in Gemünden-Wernfeld fest. Er stellte den Fahrer bezüglich seines verkehrswidrigen Fahrverhaltens zur Rede. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Beteiligten. Der gefährdete Verkehrsteilnehmer wurde leicht an der Nase verletzt.

Der Audi TT-Fahrer fuhr in Richtung Gemünden weg.



Der Vorfall wurde von der Videokamera der Tankstelle aufgenommen und als Beweismittel gesichert.



Die Polizei Gemünden führt die weiteren Ermittlungen gegen den Audi TT-Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Körperverletzung.



Zeugen des Überholvorganges auf der B 27 zwischen Zellingen-Retzbach und Himmelstadt, insbesondere der entgegenkommende Pkw-Fahrer und die anwesenden Zeugen beim Vorfall an der Esso-Tankstelle in Gemünden-Wernfeld werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Geparkten Pkw angefahren und beschädigt

Gemünden. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen parkte ein 50-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen Pkw Audi A3 in der Häfnergasse.

Als er mit dem Auto wegfahren wollte stellte er fest, dass das Fahrzeug zwischenzeitlich angefahren und beschädigt worden war. Der Schaden an der Fahrertüre wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.



Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Radfahrerin leicht verletzt

Gemünden-Hofstetten. Am Sonntagmittag gegen 15:50 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg von Gemünden in Fahrtrichtung Lohr.

Hierbei bremste sie zu stark ab und stürzte über den Lenker. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Vorfahrt missachtet

Burgsinn. Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Flurstraße in Fahrtrichtung Fellener Straße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 74-jährigen Autofahrers, welcher die Fellener Straße ortseinwärts befuhr.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro.

Wildunfälle

Gemünden. Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befuhr eine 83-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Richtung Gemünden. Hierbei querte ein Reh die Straße und wurde vom Pkw VW der 83-jährigen Frau erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Gemünden-Schaippach. Am Freitagabend gegen 20:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach als plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erfasste das Wild, welches hierbei getötet wurde.

Der Schaden am Pkw Opel Corsa wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Gemünden-Adelsberg. Am Freitagmorgen gegen 05:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Fahrtrichtung Gemünden. Auf Höhe von Adelsberg erfasste er ein die Straße querendes Reh, das getötet wurde. Am Pkw BMW wird der Sachschaden auf ca. 1.000,- Euro beziffert.