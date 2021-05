Gemünden: Polizisten angegriffen und beleidigt

Am Freitagabend wurde die Polizei von Anwohnern verständigt, weil es in einer Wohnung in der Mühltorstraße zu einem lautstarken Streit gekommen sei.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte das streitende Pärchen, darunter eine 26-jährige Frau festgestellt werden.

Während einer Nachschau in der komplett verwüsteten Wohnung begann die 26-jährige Frau die Beamten herum zu schubsen. Ihr 29-jähriger Partner schlug gleichzeitig die Tür gegen einen 34-jährigen Beamten und schlug ihm von hinten gegen den Kopf, so dass dieser zu Boden ging. Der 29-Jährige konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden, ebenso seine Partnerin.

Während der Maßnahme wurden die Beamten beleidigt und bespuckt. Nach dem Eintreffen von weiteren Unterstützungskräften und unzähligen Beleidigungen gegen nahezu alle Beamte wurden die beiden Personen schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Abschluss der medizinischen Behandlung wurde die Frau in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Fahrraddiebstahl

Gemünden. In der vergangenen Woche, im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, wurde vom Abstellplatz eines Fahrradgeschäftes in der Schulstraße ein Trekkingrad entwendet. Das silberfarbene Rad war mit einer Sicherungskette gesichert und hatte einen Zeitwert von ca. 300,- Euro.

Pkw verkratzt

Gemünden. In der vergangenen Woche, im Zeitraum von Donnerstag- bis Freitagabend, wurde ein in der Zufahrt eines Grundstückes im Röderweg abgestellter Pkw Seat beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug rundherum. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro ausgegangen.

Bus in Engstelle touchiert - Polizei sucht Zeugen

Rieneck. Am Freitag, gegen 13:50 Uhr, befuhr der 58-jährige Fahrer eines Linienbusses die Hauptstraße in Rieneck von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Gemünden. An der dortigen Engstelle kam ihm im Kurvenbereich ein Pkw entgegen. Der Pkw versuchte am Bus vorbei zu kommen und blieb hierbei mit seiner linken, hinteren Fahrzeugseite an der linken Seite des Busses hängen. Am Bus konnte silberner Lackabrieb festgestellt werden. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Kleinwagen gehandelt haben, welcher mit zwei weiblichen Personen besetzt war.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gemünden. In der Nacht zum Montag, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Fahrtrichtung Gemünden, als ein Fuchs die Fahrbahn querte. Der 22-jährige erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Der Schaden am Pkw BMW wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Burgsinn. Gegen 05:30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinn und Rieneck, ein weiterer Verkehrsunfall. Hierbei erfasste ein 69-jähriger Autofahrer ein Reh. Da das Wild in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Ob am Pkw Opel ein Schaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden