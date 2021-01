Gemünden: Mulch-Bagger stürzt beinahe von den Schienen auf die Straße

Der nicht verletzte Baggerfahrer konnte sich mit dem hydraulischen Arm, an dem der Mulchkopf zum Entfernen des Buschwerkes montiert ist, an der Böschung abstützen, wobei die rettende Leitplanke auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Da die Unglücksstelle an der Bahnbrücke der Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Weißensteinstraße liegt, musste der gesamte Schwerverkehr über die Zufahrt Schulstraße geleitet werden.

Notfallmanager der Bahn leiteten die Bergung ein, zwei an den Seiten des Bahndamms plazierte Autokrane hoben den 22 Tonnen schweren Mulchbagger wieder auf die Gleise.

Die Gemündener Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Kräften unter Leitung von Kommandant Heiko Betz im Einsatz, ferner Einsatzkräfte des BRK Rettungsdienstes und der Polizei Gemünden.

Lothar Fuchs