Gemünden: Mehrere Wildunfälle

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg nach Schönau gefahren. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Ford erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf der Kreisstraße MSP 11 von Harrbach in Richtung Gemünden gefahren, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und gegen die rechte Fahrzeugseite seines Volvo lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200,- Euro.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist auf der B 26 von Wernfeld kommend in Richtung Gemünden gefahren und erfasste ein Reh. Das Wild wurde getötet. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Burgsinn ist am Samstagmittag gegen 15:00 Uhr ein Mofafahrer aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumte er ein, eine Leistungsdrossel aus dem Roller entfernt zu haben, wodurch der Roller nun 60 km/h schnell fuhr. Da der 36-jährige Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Glück im Unglück bei Arbeitsunfall

Gemünden, OT Langenprozelten: Am Samstagvormittag war ein 46-jähriger Mann auf dem Hof eines Holzfuhrunternehmens mit Ladearbeiten beschäftigt. Mit einem Laster-Kran lud er Fichten-Langholz von einem Anhänger auf einen anderen Anhänger. Er hatte gerade einen 32 cm starken Stamm im „Kranmaul“, als ein Mitarbeiter der Firma zwischen den beiden Anhängern durchlief, ohne sich beim Kranführer auf sich aufmerksam zu machen. Der noch pendelnde Stamm traf den Geschädigten am Kopf bzw. der Schulter. Dieser erlitt hierdurch eine Gehirnerschütterung, Prellungen und eine Kopfplatzwunde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Entwendetes Fahrrad wieder aufgefunden

Am Wochenende wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Ein 26-jähriger Mann hatte am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr sein Fahrrad im Fahrradständer am Bahnhof in Gemünden verschlossen abgestellt. Als er am Samstagmittag gegen 07:30 Uhr wieder damit wegfahren wollte, lag das aufgebrochene Schloss am Boden und das Fahrrad war weg. Kurz nach der Anzeigenaufnahme meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, das Rad wieder aufgefunden zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Fahrraddiebstahles aufgenommen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Glaswolle illegal entsorgt

Mittelsinn: Mitte April entsorgte ein bislang unbekannter Täter 3 Säcke Glaswolle, indem er sie einfach über den Zaun eines Anwesens in der Brunnenstraße warf. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bitte an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

stru/Polizei Gemünden