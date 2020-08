Gemünden: Jugendliche schießen mit Softair-Waffen

Vor Ort trafen die Beamten auf drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die gerade etwas im Gebüsch verstecken wollten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den vermeintlichen Maschinengewehre jedoch um eine Softair-Pistole und ein Softair-Maschinengewehr. Mit diesen hatten die Jugendlichen kleine gelbe Kugeln geschossen. Es handelt sich hierbei um Spielzeugwaffen, die jedoch unter das Führungsverbot fallen. Die Waffen wurden daher sichergestellt. Die Jugendlichen erhalten eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Stromverteilerkasten angefahren

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Ein Stromverteilerkasten im Berreich "Im Unterreith" ist angefahren und beschädigt worden. Dies fiel allerdings erst vergangenen Freitag auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Die Polizeistation Gemünden bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben sich unter der Nummer 09351/97410 zu melden.

Wer vermisst seinen Hund?

Gemünden. Am Sonntagmittag wurde an der Bahnunterführung, am neuen Bahnsteig in Wernfeld, ein herrenloser Mischlingshund aufgefunden.

Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, in Verbindung zu setzen.

Illegale Müllentsorgung

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Der Bauhof Burgsinn fand am vergangenen Freitag Müll neben den Containern im Bereich „Im Unterreith“, der dort ordnungswidrig abgestellt wurde. Mehrere Kartons wurden abgestellt, obwohl dort lediglich Glas gesammelt wird. Auf einem der Kartons befand sich jedoch ein Adressaufkleber, so dass die Verursacherin schnell ermittelt werden konnte. Die 47-jährige Frau erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

