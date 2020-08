Gemünden: Gitterrost falsch eingesetzt - Auto kippt in Grube

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr wusch eine 59-jährige Autofahrerin ihren Wagen in der Waschbox einer Kfz-Waschanlage im Hofweg. Hierbei fiel ihr ein Kleinteil aus der Hand, welches anschließend durch ein Gitterrost auf dem Bodem fiel. Nach der Autowäsche hob sie einen Teil des Gitterrostes aus dem Rahmen, um an das verlorene Teil zu kommen. Danach setzte sie den Rost unabsichtlich fehlerhaft wieder ein. Ca. 15 Minuten später wollte ein 71-jähriger Mann mit seinem Auto die Waschbox benutzen. Als er auf den falsch eingesetzten Rost fuhr, kippte dieser ab, weshalb der Wagen vorne rechts in eine darunter befindliche Grube krachte und auf dem Unterboden aufsetzte. Die für das Unglück verantwortliche Frau konnte ausfindig gemacht werden. Sie muss für den entstandenen Schaden aufkommen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Gasflasche geriet in Brand

Gemünden. Am Dienstagabend gegen 23.35 Uhr, bemerkte ein Gast auf dem Gemündener Campingplatz Brandgeruch und entdeckte ein Feuer auf einem Stück Land neben dem Mühlgraben. Zusammen mit anderen Campingplatzbewohnern konnte die Gasflasche solange mit Wasser gekühlt werden, bis die verständigte Feuerwehr eintraf und das Feuer löschte. Die Freiwillige Feuerwehr Gemünden war hierzu mit 9 Mann im Einsatz. Der Eigentümer schlief zur Brandzeit und bekam den Brand kaum mit. Er hatte am Abend auf seinem Stück Land gegrillt. Danach verschloss er die Gasflasche und ging schlafen. Aus unerklärlichen Gründen fing die Gasflasche Feuer und beschädigte einen Pavillion, einen Kohle- und einen Gasgrill. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Dunkler Kombi in Zusammenhang mit Verkehrsunfall gesucht

Gemünden. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann mit einem Kleinbus die B 26 von Wernfeld kommend in Richtung Gemünden. Kurz vor dem Ortsschild scherte ein aus Richtung Gemünden entgegenkommender dunkler Kombi (eventuell BMW oder Audi) hinter einem hellen Lieferwagen aus, um diesen zu überholen. Dieser dunkle Kombi war angebeblich „halb“ auf der Fahrbahn des Kleinbusfahrers. Als der Kombi-Fahrer den Gegenverkehr erkannte, reihte er sich schnell wieder ein. Der Fahrer des Kleinbusses bekam jedoch angesichts des vermeintlichen Überholmanövers einen Schrecken und verriss das Lenkrad. Hierbei stieß er mit beiden rechten Reifen heftig gegen die Kante des Bordsteins. Dabei wurden beide rechte Reifen und die Radkappen beschädigt; ein Reifen war platt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Der unbekannte Kombifahrer setzte seine Fahrt in Richtung Karlstadt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht.

Der Fahrer des dunklen Kombi wird gebeten, sich bei der Polizei Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Tauberbischofsheim. Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montag, gegen 8 Uhr, und Dienstag, gegen 14 Uhr, mit seinem Fahrzeug ein Haus in Tauberbischofsheim. Der Unfallverursacher fuhr mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Traktor mit Anhänger oder ein Lkw, die Hintere Gasse. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug eine Dachrinne in einer Höhe von 3,2 Metern. Daraufhin fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Versuchter Einbruch ins Anglerheim

Gemünden. Am Dienstagabend versuchten bislang unbekannte Täter die hölzerne Eingangstüre der Anglerhütte aufzuhebeln. Die Anglerhütte steht in der Verlängerung des Hofweges am Radweg in Richtung Schippach. Die Türe konnte aufgrund des massiven Schließmechanismus jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Tatzeit wird am Dienstagabend auf ungefähr 23.00 Uhr geschätzt. Zu dieser Zeit befand sich ein Zeuge beim Campen etwa 500 m vom Tatort entfernt. Dieser bemerkte, dass der Bewegungsmelder mehrfach das Licht anschaltete. Eine Suche am Gelände verlief zu diesem Zeitpunkt jedoch negativ.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wer vermisst seinen Garagentoröffner?

Gemünden. Am Dienstagmorgen wurde an einem in der Mainstraße befindlichen Parkscheinautomaten ein schwarzes, elektronisches Gerät, gefunden. Es handelt sich hierbei vermutlich um eine Art Garagentoröffner. Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

koc/ Polizeistation Gemünden