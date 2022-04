Gemünden: Gast zahlt nicht für Essen und verschwindet

Am Montagnachmittag genoss ein 66-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Innenstadt in Gemünden Speis und Trank für insgesamt 29,60 Euro. Um 18.25 Uhr wollte er mit seiner EC-Karte bezahlen. Weil das aber nicht funktionierte, wollte er sich am Geldautomaten Bargeld besorgen.

Da der Wirt den Gast nicht kannte, verlangte er zur Sicherheit seinen Ausweis. Der Gast kam trotzdem nicht zurück. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, hatte er in der Stadt nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Eine Fahndung durch die Polizei verlief negativ.

Bäume unberechtigt gefällt

Im Zeitraum von letztem Herbst bis dato wurde in der Waldabteilung „Innerer Mühltorschlag“ bei Gemünden auf einer Fläche von ca. 1.000 qm eine unberechtigte Baumfällung von Jungmischwald durchgeführt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Zwei Wildunfälle bei Gössenheim und Gemünden

Am Montagabend gegen 22.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 27 von Gössenheim in Richtung Karsbach, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Chevrolet entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr erfasste ein 26-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11 ein Reh. Am Pkw Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt.

Fahrrad in Gemünden beschädigt

Gemünden. Im Zeitraum von Samstag- bis Montagabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad, welches in einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße vor einem Kellerabteil abgestellt war. Das Rad wurde augenscheinlich mittels eines Trittes gegen das Hinterrad beschädigt. Das Rad wurde hierbei komplett verbogen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/kick