Gemünden: Frau bei Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Passat die Wernfelder Straße in Fahrtrichtung Wernfeld. Kurz nach der Tankstelle ließ sich seinen Angaben zufolge das Auto nicht mehr lenken. Er geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem stadteinwärts fahrenden Ford einer 52-jährigen Frau zusammen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Ford-Fahrerin erlitt eine starke Thoraxprellung und ein Schleudertrauma. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. An der Unfallstelle liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr aus Gemünden war mit 12 Mann vor Ort. Die Bundesstraße war teilweise für ca. 1 Stunde gesperrt.

Vorfahrt missachtet

Rieneck. Am Donnerstagmorgen gegen 5:40 Uhr wollte ein 39-jähriger BMW-Fahrer in Rieneck von der Zufahrt Stadtmitte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er eine im Kreisverkehr befindliche 38-jährige Audi-Fahrerin, die in Richtung Gemünden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 2000 Euro.

Mysteriöse Rauchentwicklung in Wohnhaus

Gemünden. Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung und Brandgeruch aus der Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses in der eng bebauten Fußgängerzone gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Wohnung leer. Der Rauchmelder zwischen Küche und Ess-Wohnraum hatte ausgelöst. In der Wohnung war starker Rauch, weshalb die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet wurde. Eine Absuche durch die Feuerwehr in der Wohnung nach einem Brandherd verlief negativ. Es konnte keine Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden.

Die Polizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Gemünden. Am Donnerstagmittag erhielt ein 73-jähriger Mann vier Anrufe auf sein Festnetztelefon von einer Person, die angeblich Angestellter bei Microsoft sei. Der Anrufer erzählte ihm, sein Computer sei durch Hacker angegriffen worden und er wolle sein System absichern. Als der unbekannte Anrufer dann die Zugangsdaten zum Onlinebanking haben wollte wurde der Rentner misstrauisch und beendete das Gespräch.

Die Polizei warnt dringend vor solchen Anrufern und besonders davor, irgendwelche Daten preis zu geben. Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, beenden Sie einfach das Gespräch. Es handelt sich hierbei um eine betrügerische Masche, bei der sich die Täter Zugangsdaten, Kundenkonten und Daten des Online Banking erschleichen.

Heroin und Marihuana aufgefunden

Gemünden. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde durch eine Zivilstreife der Bundespolizei in einem Regionalexpress zwischen Lohr und Gemünden ein 45-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei händigte der Mann den Beamten 3 Gramm Marihuana aus. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden in einer Handyhülle noch eine Konsumeinheit Heroin und diverse Spritzen aufgefunden. Der Beschuldigte wurde den Beamten der Polizeistation Gemünden übergeben. Er wird wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Streit unter Arbeitskollegen

Gemünden. Am Donnerstagmorgen kam es in einem Handwerksbetrieb in Gemünden zu einer Auseinandersetzung. Ein 42-jähriger Arbeiter wollte seinem 55-jährigen Kollegen mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen. Der Schlag konnte jedoch abgewehrt werden. Nach einem anschließenden Gerangel hatte der Geschädigte eine kleine Verletzung am Finger. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung.

xere/Polizei Gemünden