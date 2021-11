Entwendet wurde eine Trinkgeldkasse mit einem geringen Bargeldbetrag.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Rückwärtsfahren geparkten Pkw touchiert

Rieneck. Am Samstagvormittag wollte ein 62-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße rückwärts in die Einfahrt seines Grundstückes einfahren. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw Daimler. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

vd/Polizei Gemünden