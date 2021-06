Gemünden: Autofahrer streift Autotür und flüchtet

Gegen 14:50 Uhr parkte ein 71-jähriger Autofahrer seinen Pkw Mercedes Benz auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Würzburger Straße. Nachdem er seine eingekauften Waren in sein Fahrzeug geladen hatte, ließ er die Fahrertüre offen und brachte den leeren Einkaufswagen zurück. Als er zurück zu seinem Fahrzeug kam teilte ihm ein Zeuge mit, dass der Fahrer eines Pkw Daimler gegen seine Fahrzeugtüre gefahren und geflüchtet sei. Am Pkw Mercedes entstand hierbei minimaler Lackschaden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Sandsteinmauer gestreift

Gemünden. Am Donnerstagmorgen gegen 08:20 Uhr blieb ein 50-jähriger Lkw-Fahrer in der Stichstraße zur Realschule an einer Sandsteinmauer hängen. An der Mauer entstand kein Schaden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Wildunfall

Mittelsinn. Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn in Richtung Mittelsinn, als ein Rehbock die Fahrbahn querte. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier mit der rechten Fahrzeugfront. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.