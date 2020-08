Gemünden: Baby muss aus verschlossenem Auto befreit werden

Am Montag gegen 13:45 Uhr verstaute eine 27-jährige Mutter ihren Einkauf im Kofferraum. Danach schnallte sie ihre 5 Monate alte Tochter im Kindersitz auf dem Beifahrersitz an und ging um das Fahrzeug herum. Während dieser Zeit verriegelte sich der Opel von selbst. Ihre Handtasche samt Schlüssel und Handy waren mit dem Kind im Fahrzeug eingeschlossen. Die junge Mutter verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Streife weinte das sichtlich erhitzte Baby. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen musste schnell gehandelt werden. Die Beamten schlugen die Scheibe der Fahrertüre mit einem Nothammer ein, so dass die Türe von innen geöffnet und das Baby befreit werden konnte.

Wespe im Auto - Fahrer streifte Leitplanke

Rieneck. Am Montagabend gegen 17.10 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Kurz nach dem Ortsschild bemerkte er eine Wespe im Fahrzeuginneren. Beim Versuch, diese aus dem Fenster zu jagen, kam er mit der rechten Fahrzeugseite leicht gegen die Leitplanke. Hierbei wurde die komplette Seite des BMW verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand lediglich leichter Farbabrieb.

Burgsinn. Am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck. Kurz nach den Fischteichen rannte ein Reh auf die Straße, das vom Auto des 38-Jährigen erfasst wurde. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Waffen bei Eingangskontrolle sichergestellt

Gemünden. Am Montagmorgen gegen 10.40 Uhr wurde bei einem 19-jährigen Mann im Rahmen der Einlasskontrolle zu einer Gerichtsverhandlung ein an einem Schlüsselbund angehängter Metallschlagring festgestellt.

In einer weiteren Einlasskontrolle gegen 13.40 Uhr wurden die Justizwachtmeister erneut fündig. Eine 38-jährige Frau führte in ihrer Handtasche ein Einhandmesser mit sich.

Da für den Schlagring, sowie für das Einhandmesser ein Führungsverbot besteht, wurden beide Gegenstände sichergestellt. Gegen die Betroffenen wird jeweils Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Auto verkratzt

Gemünden. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen einen blauen Opel. Das Fahrzeug stand unmittelbar neben der Fahrbahn auf einem Stellplatz im Bereich „Neuer Weg“. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

koc/ Polizeistation Gemünden