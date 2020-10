Gemünden: Auffahrunfall auf nasser Straße

Am Montagmorgen gegen 8:50 Uhr fuhr der 20-jährige Fahrer eines Kia in der Karlstadter Straße an den Einmündungsbereich zur B 26 heran. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 21-jähriger Fahrer eines Opel erkannte dies zu spät, konnte auf der nassen Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte auf das vor ihm stehende Auto. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca.

4000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alkoholisierter Autofahrer

Burgsinn. Am Montagnachmittag um 16:45 Uhr wurde der Fahrer eines VW in Burgsinn zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm daher untersagt. Den 55-jährigen Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte und ein ein-monatiges Fahrverbot.

Gartenmauer angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr hörte ein Bewohner der Gartenstraße ein leichtes Scheppern und sah, dass ein Kleintransporter wegfuhr. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass auf seinem Anwesen von einem gemauerten Pfosten die obere Abschlussplatte mitsamt einem dort aufgelegten bepflanzten Dachziegel heruntergefallen war. Er verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet von Gemünden der 20-jährige Fahrer eines Paketlieferfahrzeugs angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei konnte Sandsteinabrieb am Fahrzeug festgestellt werden, jedoch kein Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 20-Jährigen.

xere/Polizei Gemünden