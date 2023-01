Gemünden: Angefahrener Verteilerkasten, Wildunfall und Ölspur

Abgemeldetes Fahrzeug widerrechtlich abgestellt

Gemünden. Am Sonntagmorgen wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in der Gartenstraße ein Pkw Ford festgestellt, welcher ohne Kennzeichen auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt war. Die Besitzerin des Fahrzeugs erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz.

Stromverteilerkasten angefahren

Gemünden-Langenprozelten. Am Samstag gegen 16.15 Uhr stieß eine 39-jährige Autofahrerin beim Wenden in der Spessartstraße mit ihrem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, am Stromverteilerkasten wird der Sachschaden auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Gemünden-Massenbuch. Am Samstag gegen 5.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer den Verbindungsweg von Massenbuch nach Wiesenfeld. Kurz nach Massenbuch kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw Audi erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Autofahrer

Burgsinn. Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr wurde ein Autofahrer in der Sachsenstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 0,9 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Ölspur auf der B 26

Gemünden. Aufgrund einer Ölspur, welche sich von der Sindersbach-Kreuzung bis in den Ortsbereich von Neuendorf zog, waren am Donnerstagmittag die Feuerwehren aus Gemünden und Neuendorf, sowie das Staatliche Bauamt im Einsatz. Die Strecke musste abgestreut und gereinigt werden.

Als Verursacher konnte der Fahrer eines Pkw VW ermittelt werden.

Meldungen der Polizei Gemünden