Gemünden: 22-jähriger Autofahrer nach missachteter Vorfahrt leicht verletzt

Gegen 06:15 Uhr befuhr 22-Jähriger mit seinem Sprinter die Brückenstraße in Fahrtrichtung Würzburger Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, welcher die Würzburger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Langenprozelten befuhr. Der Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr aus Langenprozelten mit sechs Einsatzkräften.

Wildunfall

Gemünden. Am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr erfasste ein 33-jähriger Autofahrer ein Reh, welches auf der Staatsstraße 2303, kurz vor Schaippach, die Fahrbahn überquerte. Das Reh wurde hierbei getötet. Am Pkw Opel entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden