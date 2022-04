Gemünden: 21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr hat die Polizei Gemünden einen 21-jährigen Skoda-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Der Test verlief positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt. Ihn erwartete eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz - Fahren unter Drogeneinwirkung - welche ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot von einem Monat nach sich zieht.

Illegale Abfallentsorgung in Burgsinn

Burgsinn. Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag wurde eine unberechtigte Müllablagerung in Burgsinn, an den Glas-/Blechcontainern am Schwimmbad festgestellt. Es handelt sich hierbei um ca. 2-3 qm Holzpaneelen/Dämmplatten, einem kleinen Teppich, sowie einem gelben Sack mit Inhalt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/kick