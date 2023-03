Gemeinschaftsunterkunft Kleinheubach: Mann verletzt 24-Jährigen mit Messer

Dem Sachstand nach kam es zwischen den beiden Männern gegen 23.30 Uhr in ihrer Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf fügte der 23-Jährige seinem ein Jahr älteren Gegenüber mit einem Messer oberflächliche Verletzungen zu. Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Miltenberg und Obernburg begaben sich umgehend an die Tatörtlichkeit und konnten den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 24-jährige Geschädigte musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde zur Dienststelle transportiert und verbrachte die Nacht zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam.

Weitere Zeugenaufrufe

Kleinwallstadt. Am Dienstag zwischen 7.30 und 16.15 Uhr wurde ein in der Jahnstraße geparkter Mercedes im linken Fahrzeugbereich beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

