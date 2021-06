Am Samstag, gegen 16 Uhr, bemerkten Passanten in der Bahnhofstraße, in Höhe der einstelligen Hausnummern, dass sich Teile von einem Balkon aus dem 4. Obergeschoss lösten und meldeten dies der Rettungsleitstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass der Balkon drohte herunterzustürzen und demontierten ihn deshalb. Die Bahnhofstraße musste in diesem Bereich für etwa 5 Stunden gesperrt werden