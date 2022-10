Gelnhausen: Essen verbrannt, Mann verletzt

Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr und Polizei zu einer starken

Rauchentwicklung aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus gerufen. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte der 59 Jahre alte Wohnungsnehmer mit

leichten Brandverletzungen an den Handgelenken und einer leichten

Rauchgasvergiftung vor der Wohnung angetroffen werden. Ein Nachbar, der den

Verletzten aus der Wohnung geborgen hatte und anschließend den Brand mit einem

Feuerlöscher bekämpfte, blieb unverletzt. Die restlichen Löscharbeiten wurden

durch die Feuerwehr getätigt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 5000 Euro.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen