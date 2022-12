Gelnhausen: Brand in Einfamilienhaus mit einem Leichtverletzten

Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in den Stadtteil Haitz alarmiert. Ein 52-jähriger Bewohner und eine 75-jährige Bewohnerin konnten sich ins Freie retten. Der 52-jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Schlafzimmer aus und griff dann auf die Räumlichkeiten über. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt - in diesem Zusammenhang kann auch eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Kind wurde geschlagen - Zeugen gesucht

DIETZENBACH. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits letzten Mittwoch (30. November) auf dem Gehweg in der Velizystraße kurz vor der Kreuzung Offenbacher Straße ereignet hat. Kurz nach 16 Uhr soll ein Junge auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann geschlagen und zudem beleidigt worden sein. Nach ersten Angaben war der Unbekannte etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine breite Statur, kurze blonde Haare, einen gebräunten Teint und ein auffälliges Tattoo am Hals. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer braunen Jacke. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

Unfall mit Traktor

HAINBURG. Am Montag kam es gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Vorfall zwischen einem schwarzen Opel und eine Traktor-Gespann. Dabei fuhr der Opel in Richtung Klein-Auheim. Im Bereich der Friedrichstraße kam es dann zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Opel am Außenspiegel beschädigt. Fraglich ist derzeit, ob ein weiteres, gegebenenfalls geparktes Auto, beteiligt gewesen ist. Die Beamten aus Seligenstadt bitten Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen oder Hinweise zu einem weiteren möglicherweise beteiligten Auto geben können, sich auf der Polizeistation unter 06182 8930-0 zu melden.

Trickdieb ergaunert Münzen

SELIGENSTADT. Ein Trickdieb ergaunerte am Montagmittag in der Straße "Am Schneckenberg" mehrere Münzen bei einer Seniorin. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 14.15 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der Rentnerin. Dabei stahl der kräftige Mann mit kurzen dunklen Haaren verschiedene Münzen und verschwand anschließend mit seiner Beute. Der Täter, der mit einem Anzug bekleidet war, stieg in ein Fahrzeug. Der Fahrer hatte offensichtlich auf ihn gewartet. Die Kripo sucht nun Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Kripo-Hotline: 069 8098-1234.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen