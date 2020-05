Gelnhausen: 10-jähriger Junge bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Nach aktuellem Ermittlungsstand radelte der Schüler gegen 12 Uhr mit seinem Mountainbike die abschüssige Straße "Brunnenblick" hinab in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich prallte er mit einem von rechts kommenden VW Golf zusammen, der von einem 20 Jahre alten Mann aus Höchst gesteuert wurde. Neben diversen Prellungen büßte der Junge bei dem Aufprall auch einen Zahn ein. Er wurde von einem Rettungswagen umgehend in eine Hanauer Klinik gebracht. Das Mountainbike des 10-Jährigen wurde erheblich beschädigt. Selbst an dem Auto entstand ein Schaden, der von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Wache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 zu melden.

xere/Polizei Südhessen