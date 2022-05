Geldkassetten in Kleinostheimer Autohof aufgebrochen

Diese waren in einem Autohof in der Mainparkstraße angebracht. Die unbekannte Person beschädigte eine Metallstange, die als Schutzvorrichtung vor den Geldkassetten angebracht war. So erbeutete der Täter etwas Bargeld und verursachte einen Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Schmiererei auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Strietwald. Im Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr wütete eine unbekannte Person auf einem Spielplatz in der Strietwaldstraße. Der Täter bemalte Spielgeräte wie die Rutsche, eine Drehscheibe, eine Wippe und eine Säule mit einem schwarzen Stift. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady