Gelddiebstahl aus Metzgerei in Gemünden

Ein zunächst unbekannter Täter öffnete am Freitag um 08.02 Uh die Registrierkasse einer Metzgerei in der Fußgängerzone und entwendete daraus 533,-Euro. Die Metzgerei war seit Donnerstag für die restliche Woche aufgrund von Personalmangel geschlossen. Dies und Insiderwissen ermöglichten dem Täter die Tatausführung. Es besteht ein dringender Tatverdacht. Wer hat um die vorgenannte Uhrzeit am Marktplatz oder im Bereich der Mainstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Im Zusammenhang mit der Tat wird ein schwarzer Kleinwagen VW UP mit Aufschrift eines örtlichen Autohauses gesucht. Hinweise an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.