Geldbörsen in Karlstädter Supermarkt geklaut

Am späten Freitagvormittag kam es in einem Verbrauchermarkt in der Gemündener Straße

von Karlstadt innerhalb von einer Stunde zu zwei Diebstählen aus Handtaschen. Hierbei

wurden jeweils die Geldbörsen der beiden weiblichen Geschädigten in der Zeit zwischen

10:50 und 11:45 Uhr aus deren Handtaschen entwendet. Die Geschädigten bekamen den

Diebstahl erst einige Zeit später mit, sodass der Täter unerkannt entkam. Der

Vermögensschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 350 Euro.

Beim Ausparken Auto angefahren

Karlstadt. Am Freitag gegen 10:55 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz

unterhalb der alten Mainbrücke in Karlstadt mit seinem PKW ausparken. Dabei touchierte er

ein parkendes Fahrzeug, welches dort abgestellt war. Es entstand geringer Sachschaden an

beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von ca. 750€.

Sachschaden verursacht und geflüchtet

Karlstadt. Am Freitagnachmittag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die Martellstraße

im Karlstadter Ortsteil Mühlbach. An der Einmündung zur Stadelhofer Straße kam ihm ein

LKW entgegen. Dieser blieb mit seinem Anhänger an seiner linken Fahrzeugseite hängen

und fuhr danach ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern davon. Am

Fahrzeug des 38-jährigen entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe

von ca. 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer

09353/9741-0 entgegen.



In den Straßengraben gefahren



Karlstadt. Am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr wollte eine 55-jährige mit ihrem PKW samt

Anhänger auf der Einfahrt zur Kreismülldeponie in Karlstadt wenden. Dabei fuhr sie mit

ihrem Gespann in den dortigen Straßengraben, wobei sich der PKW in einer

Regenablaufrinne festfuhr und seitlich umzustürzen drohte. Das Fahrzeug musste durch

einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca.

1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

rbb/Polizei Karlstadt