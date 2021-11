Geldbörse von Verkaufstheke in Sendelbacher Bäckerei gestohlen

Am Montag besuchte eine Kundin die Bäckerei in der Sendelbacher Straße und legte ihre dunkle Damengeldbörse an der Verkaufstheke ab. Danach hielt sie sich noch wei- ter in der Bäckerei auf und merkte nach kurzer Zeit, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr am Ablageort befand.

Wer kann Hinweise über diesen Diebstahl vom Montag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr geben? Die Polizei Lohr nimmt die Hinweise telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter

pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de entgegen.