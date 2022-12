In einer Gaststätte in der Lohrer Hauptstraße hat ein Dieb am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr die geldbörse gestohlen. Laut Zeugenaussagen war der Täter männlich, jugendlichen Alters, etwa 1,65 Meter groß, trug eine schwarze Jogginghose und eine dunkelgrüne Schildmütze.