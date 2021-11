Geldbörse in Gössenheim entwendet

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch gegen 16:15 Uhr den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hauptstraße in Gössenheim.

Der Unbekannte hielt der Verkäuferin, welche sich alleine hinter der Verkaufstheke befand, unter „Gebrabbel" in gebrochenem Deutsch und undefinierbaren Gesten einen DIN A4 Zettel hin. Als die Verkäuferin ihm zu verstehen gab, dass sie den Sinn nicht verstehe, ging er in den Nebenraum der Bäckerei. Als die Verkäuferin ihm deutlich machte, dass er dort nichts zu suchen habe, verließ er den Nebenraum und den Laden.

Nach einer kurzen Schrecksekunde bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse, welche sich in ihrem dort befindlichen Korb in einer Tasche befand, fehlte. Sie lief dem Fremden hinterher und konnte gerade noch beobachten, wie dieser auf der Beifahrerseite eines großen, weißen Autos einstieg, welcher sich anschließend in Richtung Hammelburg entfernte.

Eine Fahndung nach dem Fahrzeuge mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Falsche Kennzeichen in Gemünden montiert

In der Würzburger Straße wurde am Mittwoch gegen 14:40 Uhr der Fahrer eines Seat zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 67 Jährige schleppte mittels Abschleppstange einen Renault Twingo ab.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass am geschleppten Renault das Kennzeichen eines anderen zugelassenen Autos angebracht war. Der 62-jährige Halter des Renault wird daher wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch angezeigt. Der „Abschlepper" erhält eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

stru/Polizei Gemünden