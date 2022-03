Geldbörse in Gemünden entwendet

Eine 59-jährige Frau befand sich am Montag, gegen 11:45 Uhr, beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt in der Würzburger Straße. Ihr Geldbeutel befand sich im Einkaufswagen. Hier wurde er dann entwendet. Eine sofortige Nachsuche nach dem Geldbeutel verlief ergebnislos. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ein 61-jähriger Autofahrer erfasste am Montagabend gegen 18:40 Uhr auf der Staatsstraße 2303 ein die Straße querendes Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro.

Ein 36-jähriger Autofahrer erfasste am Montag gegen 10:25 Uhr auf der B 26 einen Greifvogel. Das Tier wurde hierbei getötet. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro.

Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Durch einen Zeugen wurde am Montag, gegen 13:05 Uhr, eine Autofahrerin beobachtet, welche mit ihrem Skoda in der Langenprozeltener Straße rückwärts gegen einen geparkten Opel stieß. Anschließend fuhr sie ohne anzuhalten weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 700,- Euro.

Anhand des Kennzeichens konnte die Unfallverursacherin, eine 83-jährige Frau, schnell ermittelt werden. Sie wird wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

stru/Polizei Gemünden