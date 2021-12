Geldbörse in Erlenbach gestohlen

Gegen 10.30 war das Opfer in einem Verbrauchermarkt in der Straße „Pfützenäcker". Der Täter nutzte hier dem Umstand, dass die Geschädigte ihre Handtasche - wenn auch nur kurz - unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen hätte. Die Polizei Obernburg empfiehlt hierbei, die Wertsachen möglichst körpernah zu tragen, um Diebstahl zu verhindern.

Promillefahrten in Oberburg und Sulzbach

Zwei Personen sind am Dienstag unter Alkoholeinfluss in Obernburg und Sulzbach Auto gefahren. Am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, wurde laut Polizei ein 50-jähriger VW-Fahrer in der Römerstraße zur Kontrolle angehalten. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,76 Promille an.

Neben einer Blutentnahme war noch die Sicherstellung des Führerscheins die Folge.

Bereits gegen 13.20 Uhr wurde im Rainweg in Sulzbach der Fahrer eines Ford angehalten. Nachdem auch hier Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde der Alkomat bemüht. Er zeigte einen Wert von 0,50 Promille.

Den 73-jährigen Fahrer erwarten in diesem Fall ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Brennende Mülltonne in Mömlingen

Eine brennende Mülltonne in der Goethestraße in Mömlingen rief die Feuerwehr auf den Plan. Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, kam es zu dem Brandfall, bei dem auch ein daneben geparktes Auto leicht beschädigt wurde.

Ursache war möglicherweise nicht gänzlich ausgekühlte Asche.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/kick