Geldbörse aus Wohnmobil in Stadtprozelten gestohlen

Am Dienstag, gegen 13:40 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet „Am Dreispitz" aus einem unverschlossenen Wohnmobil eine Geldbörse entwendet. Der Fahrer hatte sich nur kurzfristig von seinem Fahrzeug entfernt, ein bislang unbekannter Langfinger nutzte diesen Umstand aus. Neben persönlichen Identifikations-Karten wurde auch ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Verkehrszeichen in Faolbach umgefahren und geflüchtet

Faulbach. In dem Zeitraum vom vergangenen Samstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 07:30 Uhr wurde in der Hauptstraße ein Verkehrszeichen umgefahren. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg