Geldbeuteldiebstahl in Aschaffenburger Plattengeschäft

Dieser war in der Brieftasche eines Mitarbeiters eines Schallplattengeschäftes in der Wermbachstraße. Zunächst betrat eine 20-25-jährige Frau das Geschäft und ließ sich von dem Mitarbeiter bedienen. Kurz darauf lenkte eine ältere Frau im Alter von etwa 72 Jahre den Mitarbeiter ab. Sie ließ sich diverse Geldscheine wechseln und bat im Anschluss um Hilfe im Obergeschoss. Als die Inanspruchnahme des Mitarbeiters ein Ende nahm, bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels samt Bargeld und diversen Dokumenten. Die Frauen hatten zu dem Zeitpunkt bereits den Laden verlassen.

Die ältere Dame wird als circa 160 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Sie trug schwarzes, schulterlanges, glattes Haar, eine Sonnbrille und ein geblümtes, schwarzes Kleid.

Die junge Frau circa 165 Zentimeter groß und etwas kräftiger. Sie trug blondes, schulterlanges, glattes Haar, trug keine Brille und ebenfalls ein geblümtes, aber beiges Kleid.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

E-Scooter in Bessen geschnitten

Am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter die Würzburger Straße von Haibach kommend. Kurz nach der Ortseinfahrt wurde er von einem schwarzen Pkw überholt und geschnitten, sodass der E-Scooter-Fahrer zu Fall kam. Er zog sich Verletzungen an beiden Knien, Händen und dem Sprunggelenk zu. Der Roller wurde in Höhe von circa 150 Euro beschädigt. Der Autofahrer entfernte sich ohne jede weitere Maßnahme von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Großostheimer Getränkemarkt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Getränkemarkt in der Pflaumheimer Straße eingebrochen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich mit einer Leiter Zugang zum Dach des Gebäudes und brach dort ein Dachfenster auf. Im Gebäude angelangt, nahm er sich bis zu 20 Zigarettenstangen, diverser Alkoholika und Süßigkeiten an. Letztendlich entwendete der Täter auch noch Wechselgeld im unteren vierstelligen Bereich. Der Unbekannte erlangte so Beute im Wert von etwa 3000 Euro. Zudem hinterließ er Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

In derselben Nacht kam es zu einem Einbruch in einer Gaststätte am Schluchthof. Hier öffnete ein unbekannter Täter auf noch unbekannte Weise ein Fenster. Im weiteren Verlauf durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten und entwendete insgesamt Bargeld im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.