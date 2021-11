Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

In einem Discounter an der Gemündener Straße in Karlstadt wurde am Mittwoch gegen 13:30 Uhr eine 68-jährige Kundin von einer circa 30 Jahre alten Frau angesprochen und um Erläuterung der Preise eines Artikels gebeten. Die Dame wurde dabei über einen kurzen Zeitraum abgelenkt, den jemand nutzte, um ihren Geldbeutel aus der Handtasche zu entwenden. Gegen 16:00 Uhr wurde der Geldbeutel, aus dem der darin befindliche Geldbetrag in Höhe von 160.- Euro fehlte, in einer Mülltonne an der Ringsstraße gefunden.

Die etwa 30-jährige Frau, welche den Diebstahl durch das Ablenken der Geschädigten ermöglichte, war circa 155 cm groß, schlank und hatte dunkle lange Haare, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Die Frau sprach mit einem leichten osteuropäischen Dialekt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Haltendes Auto beim Rückwärtsfahren in Müdesheim touchiert

Beim rückwärtsfahren übersah am Mittwoch gegen 10:05 Uhr die 28-jährige Fahrerin eines Kleintransporters der Post, in der Wernstraße in Müdesheim, ein hinter ihrem Wagen haltendes Auto. Es kam zu einer Berührung der beiden Autos, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000.- Euro entstand.

stru/Polizei Karlstadt