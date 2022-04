Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen in Retzbach

Am Dienstag musste eine Kundin des Lidl Einkaufsmarktes am Güssgraben in Retzbach feststellen, dass ihr während ihres Einkaufes in dem Markt, zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr, ihr Geldbeutel entwendet wurde. Die 81-jährige Frau hatte ihren Geldbeutel in der Einkaufstasche stecken, welche beim Einkauf am Einkaufswagen hing. Dort wurde der Geldbeutel dann vom Dieb gegen eine Packung Kekse ausgetauscht.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.