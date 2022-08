Geldautomat in Hanauer Stadtteil Klein-Auheim gesprengt

Am Samstagmorgen, um 2.07 Uhr, wurde laut Polizei die Sprengung eines Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt in der Geleitstraße, im Bereich der 60er Hausnummern, gemeldet. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und beobachtete drei Personen mit einem silberfarbenen Audi, welche sich kurz darauf in Richtung Reitweg entfernten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief zunächst ergebnislos. Die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude kann derzeit nicht beziffert werden. Ob Bargeld entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Scheunenbrand - Ronneburg

Am Samstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, wurde ein Brand in der Verlängerung der Straße Lehnwiesen gemeldet. Betroffen war eine Scheune, in der sich über 100 Heuballen, mehrere Hühner und zwei Traktoren befanden, die durch das Feuer zu Schaden kamen. Die Feuerwehr beziffert den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Auch hier bittet die Polizei in Hanau Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06181/100-123 zu melden.